Moon the new paradise Lo spettacolo di danza ispirato alla “Divina“

Moon… the new paradise. Suggetivo spettacolo di danza al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana per domani sera alle 21.15.

Regia e coreografia di Angelo Egarese, danzatori Eva Ciletta, Aurora Gamberini, Elena Alessia Hodor, Sara Moriani, Anna Pesetti, Francesca Piergiacomo, Nicole Ratti, Riccardo Zoppi, musica Francesco Giubasso, A.A.V.V, costume designer Anna Zwiefka, produzione Kinesis CDC, Fondazione CR di Firenze, Regione Toscana con il supporto di DAC dance art culture, Florence Dance Festival. Ispirato alla Divina Commedia, in occasione dei settecento anni dalla morte del sommo poeta, Moon… the new Paradise è una performance che tenta di vedere la luna come nuovo paradiso, come viaggio spaziale attraverso il subconscio e la realtà. “Ciò che ci tiene legati a questo piano terrestre deriva da qualcosa di astratto che non riusciamo a visualizzare, a concretizzare nelle nostre mani. Si materializza a noi in modo invisibile, ma si fa sentire più di tante altre cose”.