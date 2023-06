Monumento all’emigrazione Una partita a scacchi per toglierlo

Il contestato monumento all’emigrazione lucchese, senza le foglie ma ancora con l’ultima scritta spray apposta dal suo autore, continua a starsene al suo posto, fuori porta S.Anna, in piazzale Boccherini e una soluzione a un caso che va ormai avanti da anni stenta a prendere forma. Lo scorso anno, dopo l’ennesima incursione al monumento da parte dell’autore, lo scultore Stefano Pierotti, la rimozione del monumento sembrava cosa fatta: la commissione per il paesaggio, l’8 luglio scorso, aveva dato il suo via libera dopo che al monumento in sequenza, erano state strappare le foglie e una sua parte era stata interessata da scritte spray apposte dallo stesso autore, ormai in rottura frontale con chi anni prima gli aveva commissionato il lavoro.

Dopo praticamente un anno, la scultura – che doveva celebrare i 50 anni dell’associazione Lucchesi nel mondo, è stata disconosciuta con tanto di lettera dalla stessa associazione – è sempre lì. Anzi, Pierotti nei mesi scorsi ha voluto lanciare un altro messaggio rimodulando la scritta vergata a spray nel 2021 (una frase del poeta Pasolini) aggiungendovi un riferimento alle tragedie dell’immigrazione clandestina via mare. Dal 2019, anno della sua inaugurazione, il monumento, pagato dalla Fondazione Cassa, non ha trovato pace e nei mesi scorsi il sindaco Pardini aveva commentato duramente i raid dell’artista: "E’ divenuto una bacheca dell’artista ormai, la questione è aperta ma anche complessa per una serie di sfaccettature: ci stiamo lavorando ma non è ancora definita". Talmente complessa che, per ora, la soluzione non è stata ancora trovata nonostante come detto il via libera della commissione per il paesaggio.

A complicare il quadro, sarebbe il rimpallo tra Fondazione Cassa e Comune, con la prima che intenderebbe chiudere ogni questione mettendo nella mani di Palazzo Orsetti la titolarità del monumento, e quest’ultimo che non pare intenzionato a farsene carico in prima persona. Così, per il momento, l’opera, decisamente alterata rispetto a quanto concepito e pagato a suo tempo, rimane lì. In attesa, magari, di un nuovo tocco artistico del suo creatore. E di nuove inevitabili polemiche.

F.V.