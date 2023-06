Monumento all’emigrazione Pace fatta tra Comune e Pierotti

Il colpo di scena, con tanto di carrambata, è servito. La statua dedicata all’emigrazione lucchese nella rotatoria di piazzale Boccherini e oggetto di un lungo contenzioso con l’autore, resterà dov’è. A annunciarlo con un blitz a sorpresa sono stati il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il sindaco di Lucca Mario Pardini e l’autore del monumento, lo scultore Stefano Pierotti. I tre, con Sgarbi come al solito star assoluta che ha bloccato il traffico e accettato i selfie dei passanti, si sono ritrovati ieri pomeriggio proprio davanti al contestato monumento che nel corso degli anni è stato più volte modificato dall’autore incontrando gli strali degli enti coinvolti nella sua realizzazione, prima di tutto la Fondazione Cassa che ha pagato l’opera. E proprio la Fondazione, come ha confermato Pardini che ha aggiunto che verranno ripristinate le foglie tolte da Pierotti, è a un passo dalla donazione del monumento al Comune, che, contrariamente a quanto era parso mesi addietro, ha deposto l’ascia di guerra e siglato la pace con lo scultore, con Sgarbi che ha recitato il ruolo di paciere.

"Avete un Banksy lucchese e gli rompete pure le p.... – ha esordito Sgarbi – la scrittura è come una lavagna e quello che ha fatto Pierotti al massimo può essere sanzionato con una multa non certo con la rimozione del monumento che non può essere messo in discussione e che oltretutto è bello, ha una sua dignità stilistica e l’autore continua a interagire con la sua opera. Se c’è una cosa che in Italia fa schifo sono le rotatorie, spesso fatte per rubare soldi, in questo caso invece è stato collocata un’opera di qualità".

Sgarbi ha poi invitato il sindaco, a cui ha fatto gli auguri per il suo primo anno di mandato, a rimuovere semmai i cartelli stradali che deturpano Porta S. Anna e le altre porte di accesso alla città. "Fate come ho fatto fare io a Ferrara – ha aggiunto – dove ho fatto levare tutti i cartelli di m.... che erano a ridosso della porta di accesso".

E l’autore del monumento? Piacevolmente impressionato dalle parole di Sgarbi, Pierotti ha ribadito la volontà di porre fine alla querelle: "Se questa è l’ultima scritta che faccio sul monumento? Penso proprio di sì, sono stanco. E del resto avevo già dato la disponibilità a farla finita ripulendolo, poi alcune promesse su una mostra non sono state mantenute".

Fabrizio Vincenti