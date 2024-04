Montuolo, resta la nuova antenna

Doccia fredda per i comitati che si oppongono alle nuove antenne sul territorio. Da Palazzo Orsetti sottolineano infatti che non c’è stato alcun dietrofront dell’amministrazione sull’antenna di Montuolo, come il comitato locale aveva ipotizzato ieri interpretando quanto dichiarato in consiglio comunale dall’assessore all’ambiente Cristina Consani. L’assessore però fa sapere in sostanza di non aver parlato di zona inidonea all’antenna telefonica per quanto riguarda Montuolo. Niente da fare, insomma, nonostante le proteste degli abitanti. L’amministrazione comunale sottolinea di essere sempre disponibile per il confronto e la concertazione con i cittadini, ma il piano di telefonia mobile, insomma, non è modificabile, salvo situazioni o casi eccezionali.

Come ricordato dall’assessore Consani nel suo intrevento in consiglio, sono in arrivo sul nostro territorio altre due antenne per telefonia mobile che saranno posizionate "in via Sarzanese e in via Passamonti in aree ancora in fase di individuazione da parte degli uffici competenti, ma sicuramente non in zone residenziali: allo stato attuale non sono programmate né richieste ulteriori installazioni".