Montecarlo per lo sport Da Prandelli a Irrati per un premio speciale

Cesare Prandelli, Sara Meini del TG 3, Alberto Polverosi firma storica del Corriere dello Sport Stadio, l’arbitro internazionale Massimiliano Irrati, Enrico Castellacci medico della Nazionale campione del Mondo nel 2006 ed altri. Sono i destinatari del premio giornalistico (e non solo) nazionale "Sport, calcio e giornalismo sportivo" che, come da noi anticipato, si svolgerà al teatro dei Rassicurati di Montecarlo il 19 settembre alle 18, a cura di USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, presidente Franco Morabito. L’evento sarà condotto dalla giornalista di Rai Sport e de "La Domenica sportiva" Simona Rolandi.

Nel corso della serata sarà consegnato a Cesare Prandelli, allenatore di calcio ed ex commissario tecnico della Nazionale, il Premio alla carriera "Etica e Sport, quale espressione di grandi valori nella vita e nello sport", consistente in una scultura in onice realizzata e autografata dall’artista di fama internazionale Mauro Vaccai. Oltre a Prandelli saranno consegnati riconoscimenti, anch’essi realizzati artigianalmente, numerati e autografati dal Maestro Vaccai, ai seguenti altri personaggi del mondo dello sport e del calcio: Enrico Castellacci (medico della Nazionale di calcio campione del mondo 2006), Antonio Pagni (fisioterapista della Nazionale di calcio campione del mondo 2006), Alberto Polverosi (giornalista, firma storica del "Corriere dello Sport-Stadio"), Sara Meini (giornalista, inviata Rai di "Tutto il calcio minuto per minuto"), Massimiliano Irrati (arbitro internazionale e Video Match Official della FIFA), Gabriele Nicolella, (Esperto di diritto sportivo e di sport business), Paolo Piani (segretario del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio), Carlo Fontanelli, (giornalista, Edizioni GEO). Sarà presente anche il sindaco, Federico Carrara, salvo impegni dell’ultima ora. Una bella vetrina per il paesino di Montecarlo che sarà al centro dell’attenzione con molti personaggi del mondo dello sport.

Un tipo di evento che porterà l’immagine del paesino fondato da Carlo IV di Boemia sulle televisioni e sui media nazionali. Montecarlo è stato scelto per la sua ubicazione, per le sue caratteristiche di borgo antico e ha superato la concorrenza di altri siti toscani. Del resto sul colle del Cerruglio è vissuto, negli ultimi anni della sua vita, lo scrittore Carlo Cassola, sepolto nel cimitero di Vivinaia e per diverso tempo vi ha abitato un certo Guglielmo Marconi. Quindi di personaggi a Montecarlo se ne intendono.

Massimo Stefanini