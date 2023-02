Montecarlo, definiti i principali eventi della prossime settimane

Definito il programma dei prossimi eventi di Montecarlo. Si parte con la tradizionale marcia delle vigne tra marzo ed aprile, marcia non competitiva a cura della Misericordia di Montecarlo. In primavera ritornerà "Open Week", visite gratuite del teatro dei Rassicurati e del centro storico, con apertura straordinaria della Fortezza. Poi avremo "Pasquetta a Montecarlo", per il lunedì dell’Angelo a cura della Pro Loco. A maggio si proseguirà Via Vinaria, anteprima della festa del vino prevista dal 31 agosto al 10 settembre.