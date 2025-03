Montecarlo Confcommercio . Eletto il direttivo del CCN

Continua il percorso di rinnovamento dei Centri commerciali naturali di Confcommercio. Nei giorni scorsi è stato formato il nuovo direttivo di Montecarlo, alla presenza del funzionario di Confcommercio Nicola D’Olivo. La carica di presidente è stata assegnata a Francesca Gioia, che avrà come vice Marco Chiriconi, mentre compongono il direttivo Paola Tocchini, Franco Puccini, Vittorio Boni, Mara Scaglia, Matilda Narciso, Raphael Narciso, Silvia Benedetti, Matteo Bianchi, Nicola Pellicciotti e Massimiliano Tofano. Ad Antonio Pirozzi è stata invece assegnata per acclamazione la carica di presidente onorario. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno deciso di accordarmi – commenta la neo presidente Gioia –. Ci metteremo subito al lavoro con entusiasmo, per portare avanti tanti progetti di promozione e valorizzazione del nostro paese e del suo tessuto commerciale". Il presidente e il direttore di Confcommercio, Ademaro Cordoni e Sara Giovannini formulano alla neo presidente e all’intero direttivo le congratulazioni "formulando loro i migliori auguri di un buon lavoro".