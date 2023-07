Mont’Alfonso sotto le stelle Paolo Hendel rilegge Calvino

Martedì 25 luglio, in piazza dell’Erbe, alle ore 21.15, il popolarissimo attore e commediografo fiorentino Paolo Hendel presenterà “Viola e il Barone”, reading musicale su testi di Italo Calvino, nel centenario della nascita dello scrittore, nell’ambito del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle“. Lo spettacolo è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, dove si può consultare il cartellone completo del festival e acquistare i biglietti per gli spettacoli a pagamento.

Ricche le note di regia: "Lo scrittore e poeta argentino – si legge – Jorge Luis Borges ha detto: “La letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista“. Mettere in scena un reading di testi di Italo Calvino è un modo per condividere questa felicità. La straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de Il barone rampante e Il cavaliere inesistente conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti. Nel costruire questo reading sono stati scelti brani in cui si sente forte l’impronta della leggerezza cara a Calvino: “Nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza sfuggono a questa condanna (cit. Lezioni americane)“.

Giunto alla quarta edizione, il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.