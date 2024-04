Mont’Alfonso. Musici di Guccini e Inti illimani

Anche gli Inti-Illimani e I Musici di Francesco Guccini a Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival estivo che da quattro anni porta musica, cultura e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

I Musici di Francesco Guccini saranno in concerto martedì 30 luglio (ore 20,15) alla Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana (Lucca). Biglietto posto unico 23 euro. Si tratta della straordinaria formazione che per decenni ha affiancato Guccini in studio e in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. E adesso che Guccini non ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi Musici, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente.

Ambasciatori della cosiddetta Nueva Cancion Chilena prima e di una personale interpretazione della world music andina poi, gli Inti-Illimani sono presenti da oltre 50 anni nell’immaginario collettivo degli amanti della musica delle radici. Lunedì 5 agosto saranno in concerto (ore 21) alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, con cui hanno dato alle stampe il recente album “Agua”. Biglietti posti numerati da 23 a 40 euro. Prevendite sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana saranno disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

I concerti degli Inti-Illimani e dei Musici di Francesco Guccini vanno ad aggiungersi ai già annunciati live di Roberto Vecchioni (20 agosto) e alla conferenza spettacolo di Paolo Crepet, (8 agosto), entrambi alla Fortezza di Mont’Alfonso. Altri importanti ospiti in arrivo. Info 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.