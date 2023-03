Mont’Alfonso cala il tris Angioni, Alice e Graziano

L’elegante tributo di Alice a Franco Battiato, il concerto all’alba di Simone Graziano e l’ironia dissacrante della “Iena“ Max Angioni (nella foto). Solo i primi nomi di “Mont’Alfonso sotto le stelle 2023”, il festival che, tra luglio e agosto, porterà musica e spettacoli tra antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Uno dei nuovi volti della comicità italiana per uno spettacolo che ha fatto il pieno di pubblico: Max Angioni sarà giovedì 17 agosto alla Fortezza di Mont’alfonso di Castelnuovo di Garfagnana. E con sé porterà l’esilarante show “Miracolato”: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, Max Angioni brilla in teatro con la verve della sua stand-up Comedy. Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: in programma martedì 22 agosto, sempre alla Fortezza di Mont’alfonso, lo spettacolo “Eri con me - Alice canta Battiato” vedrà l’artista accompagnata da Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano, e da Chiara Trentin al violoncello.

Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso. Un progetto immortalato anche su disco, “Eri con me”, uscito lo scorso novembre. E ancora, martedì 15 agosto alle 4,45 il sole su Castelnuovo di Garfagnana sorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. Si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Mont’Alfonso sotto le stelle. In primo piano “Embracing the future”, particolarissimo progetto per pianoforte preparato, nato con l’intento di esaltare i suoni oscuri dello strumento. Tra i pianisti più apprezzati ed eclettici del jazz internazionale, Simone Graziano vanta infinite esperienze, al fianco, tra gli altri, di Paolo Fresu, Tim Berne, Chris Speed, Stefano Bollani.

I biglietti per questi primi tre appuntamenti sono disponibili su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana biglietti in prevendita presso Fidelity Tours (via Baccanelle 7a) e, da giovedì 30 marzo, alla Pro Loco di piazza delle Erbe.