Mont’Alfonso. Branduardi canta. San Francesco

Angelo Branduardi con un concerto dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco, l’epopea degli Abba rivisitata dagli Abbadream, il live all’alba di Cesare Picco e due classici senza tempo come il “Bolero” di Maurice Ravel e i “Carmina Burana” di Carl Orff interpretati dall’Ensemble Symphony Orchestra e Coro. Si arricchisce il cartellone di Mont’Alfonso sotto le stelle 2025, festival di musica, teatro e letteratura in programma la prossima estate in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane.

Lo stile inconfondibile, gli abiti, le coreografie, e soprattutto la musica degli immortali Abba. Il mito della band svedese rivivrà nello straordinario concerto-spettacolo degli ABBAdream, venerdì primo agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, evento inaugurale del festival: una grande festa, per cantare insieme successi come “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!” e l’immancabile “Mamma mia!”. In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature, Angelo Branduardi sarà in concerto giovedì 21 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso con il nuovo spettacolo “Il Cantico”: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia.

“Boléro” di Maurice Ravel e “Carmina Burana” di Carl Orff. Due grandi classici della musica di tutti i tempi che risuoneranno sabato 23 agosto, sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, interpretati da un ensemble di 200 musicisti, sotto la direzione del maestro Giacomo Loprieno. Sul palco salirà l’Ensemble Symphony Orchestra, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L’organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni. Immancabile il concerto all’alba di Ferragosto, che venerdì 15 agosto 2025, ancora alla Fortezza di Mont’Alfonso (ore 4.45), vedrà sul palco il pianista e compositore Cesare Picco con “The Köln Concert Variations”, progetto live che rende omaggio alla leggendaria performance di Keith Jarrett.