“Monitoriamo la situazione che è aggravata dalle assenze“

“Per trovare un Operatore Socio Sanitario dentro ad alcune degenze dell’ Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al S.Luca in particolare, ormai bisogna fare quasi una caccia al tesoro: gli OSS mancano, la Regione Toscana non li assume ribaltando tutti gli effetti negativi sull’azienda sanitaria che, per coprire i turni con questo modello organizzativo è costretta a tagliarli“, era stata l’efficace sintesi di Uil Fpl e del suo segretario provinciale Pietro Casciani e del responsabile aziendale Andrea Lunardi.

A Uil l’Azienda sanitaria risponde a filo diretto: “La situazione che riguarda gli Oss è da tempo sotto attento monitoraggio e attenzione da parte della Direzione aziendale e del dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche, che, nelle more della sostituzione del turn-over richiesto, ha adottato varie soluzioni organizzative, sempre in linea con il rispetto dei carichi di lavoro previsti. La Direzione – aggiunge l’Asl – è infatti costantemente impegnata nel verificare ogni giorno le consistenze organiche nei diversi setting assistenziali, in maniera che la continuità dei servizi sia sempre garantita, tenendo conto sia della complessità assistenziale, sia della necessità di calibrare il corretto skill-mix infermieristico sulla base del personale a disposizione, ricorrendo ove necessario, agli istituti contrattuali disponibili, senza comunque mai scendere al di sotto dei contingenti minimi di personale previsti in caso di sciopero. Per quanto concerne nello specifico la Terapia intensiva, in considerazione del grado di esternalizzazione dei servizi dei quali anche il San Luca fruisce e delle specificità del presidio ospedaliero, è allo studio della Direzione infermieristica un nuovo modello organizzativo/assistenziale del personale di supporto alle attività assistenziali, in linea con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, regionali e “flessibilizzato” su tutte le altre Aree intensive dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, in grado di garantire un’assistenza adeguata a pazienti di grande complessità“.

“La Direzione è consapevole di alcune problematiche presenti nell’ospedale lucchese – specifica – , che in certi casi vengono amplificate da assenze medio-lunghe e anche da prescrizioni della medicina preventiva, che possono incidere sull’organizzazione complessiva delle attività assistenziali. Proprio per questo motivo - per contenere e limitare questo tipo di difficoltà - l’Azienda monitora attentamente e tiene aggiornati tutti i driver specifici di gestione“.