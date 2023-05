”Monitorare bisogni e necessità delle imprese”

Occorre mettere a fuoco i dati locali che riguardano l’occupazione. Lo dice apertamente Enrico Cecchetti, già vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana ed ex dirigente di banca, esperto nella lettura dei dati riguardanti il tessuto produttivo del nostro territorio.

"Nè la Camera di Commercio, né tantomeno l’amministrazione provinciale – dichiara Cecchetti – dispongono di un apparato che, come avveniva un tempo, si occupa di leggere, in maniera approfondita e coerente, i dati che riguardano le esigenze della nostra provincia; siccome è importante dare seguito a questo lavoro di analisi, ritengo che sia fondamentale, come auspica anche il segretario della Cgil di Lucca Fabrizio Simonetti, mettere in piedi un organismo di cui facciano parte le componenti imprenditoriali, sociali, sindacali e gli enti locali interessati, naturalmente con la presenza indispensabile della regione Toscana che ha la competenza in materia di formazione professionale".

Secondo Cecchetti, infatti, "è sbagliato, oltre che poco aderente alle richieste di un territorio, attingere ai dati che sono su base nazionale; occorre, tutti insieme, monitorare la realtà, i bisogni e le necessità che riguardano il tessuto occupazionale, in modo da leggere i numeri correttamente che riguardano tutti i nostri settori, dai servizi a quelli produttivi".

M.G.