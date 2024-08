Dolore a Lucca per la scomparsa della dottoressa Monica Puccetti

Lucca, 28 agosto 2024 – Dolore a Lucca per la prematura scomparsa della dottoressa Monica Puccetti, medico del Dipartimento della Prevenzione di Lucca, scomparsa nella giornata di ieri all’età di 67 anni. Lo rende noto l’azienda Usl Toscana nord ovest.

Andata in pensione da poco più di un anno, la dottoressa nell’ultimo periodo della sua attività in azienda nella sede di Capannori, era responsabile dell’unità funzionale del settore Prevenzione e Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Un compito delicato – sottolinea l’azienda – che ha sempre svolto con la sua ben nota competenza e con grande impegno. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto per la sua costante disponibilità e professionalità. Ai familiari giungano, quindi, le condoglianze da parte della direzione aziendale, della direzione del dipartimento della prevenzione e di tutti i colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lei e di apprezzarla per le sue doti umane e professionali”.