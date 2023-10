Molto bene la raccolta differenziata, male il solare pubblico

La classifica di Legambiente e Ambiente Italia, vede Lucca decisamente virtuosa in termini di raccolta differenziata mentre il 90° posto per quanto riguarda il solare pubblico fa pensare che qualcosa in più andrebbe fatto; laddove possibile, anche in relazione alla normativa, occorrerebbe fare uno sforzo. Sotto la metà classifica per gli alberi ogni 100 abitanti e, anche in questo caso, l’auspicio è di aumentare la presenza di verde pubblico. Molto bene la performance sulle isole pedonali che vede Lucca prima in classifica mentre preoccupa – il dato è assai noto, ma riguarda l’intera Piana – il 68° posto per la concentrazione media di Pm10.

Una fotografia tuttavia rassicurante dal punto di vista generale e migliorabile, come sempre, per alcuni dati in particolare. Nella nota metodologica si fa presente che "per ciascuno dei 19 indicatori ogni città ottiene un punteggio normalizzato da 0 a 100. Il punteggio finale viene assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tra 3 e 15 punti, per un totale di 100".

M.Gu.