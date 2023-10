"Molti studenti rimasti a piedi". Trasporti, la protesta dei genitori

Ancora disagi riguardo ai trasporti scolastici degli alunni dell’alta Garfagnana, nonostante le proteste e le richieste di chiarimenti dei genitori all’Ente Ferrovie sul problema della capienza dei mezzi di trasporto nella tratta da Aulla a Lucca.

"Anche martedì 24 ottobre - spiega una mamma - molti studenti a Piazza al Serchio sono rimasti a piedi, sotto l’acqua battente, perché i pullmannavette non erano sufficienti e il giorno prima, alle 14, a Castelnuovo, diversi studenti non sono potuti salire sui pullman già al completo. E’ veramente assurdo essere a questo punto dopo più di un mese dall’inizio della scuola". "I ragazzi che devono raggiungere l’Istituto di Borgo a Mozzano - aggiunge un altro genitore - sono i più penalizzati, in quanto il treno parte solo dalla stazione di Fornaci di Barga e le navettepullman sostitutivi delle Ferrovie che partono da Piazza al Serchio a volte ci sono e a volte no. Già a Castelnuovo i pullman sono stracolmi di studenti e quindi è impossibile fare salire ancora persone". Commenta un’altra mamma: "I lavori si svolgono sul tratto Camporgiano-Piazza al Serchio, perché il treno aspetta gli studenti a Fornaci di Barga? Il treno deve arrivare con tutte le corse fino a Camporgiano oppure almeno fino Castelnuovo. Tra l’altro l’inverno è alle porte e con esso più facilmente arriva anche il maltempo e i nostri ragazzi non devono arrivare sempre in ritardo a scuola, magari perché la strada è ghiacciata. Infine voglio ricordare che in gran parte sono ragazzi minorenni, i quali si trovano a non saper come arrivare a scuola o a come rientrare a casa".

Dino Magistrelli