Molino San Jacopo Maggiore, il Comune ora chiede di intervenire

Un’ordinanza contingibile ed urgente per la pulizia e la messa in sicurezza del Molino San Jacopo Maggiore. E’ la numero 71 del 31 maggio con cui il Comune di Altopascio mette i puntini sulle "i" per questa struttura privata che insiste sulle vie Cerbaie e Gavinana, torreggiando su viale Europa e che ha volumi consistenti.

Teatro spesso di incursioni di ragazzi e giovani dediti a varie bravate, l’immobile è "in condizioni di degrado" come si legge nello stesso provvedimento del settore polizia municipale. Un tempo rappresentava uno dei poli industriali per eccellenza della cittadina del Tau. Molte le pratiche edilizie che lo hanno riguardato, la prima nel 1947, l’ultima nel 2019.

"Sono arrivate al Comune diverse segnalazioni di persone che hanno visto entrare alcuni soggetti all’interno della struttura e vi sono anche alcuni filmati che circolano sui social - dichiara la civica amministrazione altopascese - quindi, sulla scorta del decreto Meloni anti rave, c’è stata una comunicazione pervenuta in data 13 giugno 2022, con protocollo 15082 della Prefettura di Lucca, con cui si richiamavano tutti i sindaci della provincia sulla delicata questione dell’occupazione arbitraria di immobili e il 4 agosto 2022 è stato ribadito alla proprietà la necessità di bloccare gli accessi per questioni di sicurezza. Il 23 febbraio scorso, i vigili urbani, su espressa richiesta scritta del sindaco, hanno trasmesso un verbale di sopralluogo che ha accertato che il sito in questione risulta, oltre che in stato di abbandono, liberamente accessibile dal lato sud-ovest, da via della Libertà e da via Gavinana. Dal medesimo verbale emergeva inoltre che i locali, presentano evidenti segni di presenza umana. Da tutto questo ecco motivata l’ordinanza".

Fin qui il Municipio di piazza Vittorio Emanuele. Adesso, con questa ordinanza, arriva da parte del Comune l’ordine a mettere in sicurezza e rendere inaccessibile all’intrusione di persone o di animali la struttura, entro 30 giorni bisognerà ripristinare le condizioni di decoro, sicurezza e di igiene. In caso contrario scatta l’applicazione degli articoli 650 e 677 del codice penale. Una vicenda di cui si parla ormai da molto tempo.

Massimo Stefanini