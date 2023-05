Molestie sessuali sul treno Denunciato maniaco seriale

Molestie sessuali sui treni. È accaduto in questi giorni a tre donne diverse, sulle linee Viareggio-Pisa e Viareggio-Firenze. Per due di questi episodi, raccolti entrambi dalla polizia giudiziaria di Firenze della Polfer, è stato denunciato un ragazzo di 24 anni, nigeriano, domiciliato a Lucca. Nel primo caso avrebbe sfiorato la mano di una ragazza, per poi masturbarsi lungo il corridoio del treno. Secondo il racconto della ragazza il 24enne sarebbe sceso a Firenze Rifredi, mentre lei, una volta arrivata a destinazione, ancora sotto shock ha raccontato quanto le era accaduto al personale della polizia ferroviaria. Gli agenti sono riusciti a individuare il cittadino nigeriano grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla giovane.

Stessa cosa, o quasi, è accaduta su un altro treno, alle prime ore del mattino, ai danni di un’altra ragazza. Il soggetto si è avvicinato a lei, le ha palpeggiato il seno e poi, non contento, le ha mostrato i genitali per poi masturbarsi. Anche in questo caso la donna, appena scesa dal treno, si è recata negli uffici di polizia. Grazie alle telecamere presenti sul treno e alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, si è risaliti all’uomo. Le successive investigazioni hanno consentito di individuare come autore il 24enne nigeriano. Che, tra l’altro, non sarebbe nuovo a questo tipo di atteggiamenti e potrebbe aver agito anche altre volte.

Il terzo episodio è avvenuto sul treno per Pisa. È successo che un uomo, descritto dalla vittima come extracomunitario e probabilmente africano, si sarebbe seduto accanto a una ragazza, da soli nel vagone, e dopo sguardi e parole allusive le avrebbe messo una mano su una gamba, per poi arrivare alle parti intime. La ragazza è riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto e, una volta a Pisa, a sporgere denuncia. Non è escluso che il responsabile possa essere il solito. Ad ogni modo rimane il grave e reale problema della violenza che troppe volte si consuma tra i vagoni, spesso deserti e nelle ore meno frequentate. Che inevitabilmente fanno sentire molte donne non al sicuro, sole e vulnerabili, private della libertà di muoversi in tranquillità. Una condizione che in alcuni casi può avere conseguenze pesanti.

Teresa Scarcella