Molestatore seriale rimpatriato in Marocco

Nonostante la sua giovane età ha collezionato, a partire dal 2014, una serie reati di natura predatoria e contro la persona. Un ragazzo di 27 anni, originario del Marocco, è stato accompagnato alla frontiera da polizia e carabinieri, alla luce proprio dei suoi precedenti. Tra le vittime, perlopiù clienti di locali e attività commerciali, ma anche i suoi stessi parenti. È stato il padre, infatti, a denunciarlo per maltrattamenti in famiglia. Episodi diventati sempre più frequenti dal 2020, rigorosamente denunciati ai carabinieri di Borgo a Mozzano e ai quali hanno fatto seguito decine di interventi dei militari. Si tratta di furti, molestie, violenze private e danneggiamenti. Condotte reiterate nel tempo che gli erano valse, nel 2020, la misura dell’avviso orale del questore. L’anno dopo, poi, aveva ricevuto il foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca, sempre per molestie e disturbi arrecati in stato di ubriachezza. Solo nel 2021, era stato denunciato ben sette volte per molestie, rapina, furto, danneggiamento e violenza privata. Lo scorso anno si è fatto notare, per così dire, a Borgo a Mozzano per i suoi atteggiamenti molesti con cui era sovente pedinare, talvolta anche minacciare o comunque turbare gli abitanti, soprattutto di notte. Ogni sera, puntualmente, infastidiva pesantemente i dipendenti del circolo l’Unione. Aspettava che finissero di lavorare, intorno alla mezzanotte, per chiedere loro alcolici o soldi, insistendo fino a quando non intervenivano i carabinieri.

Alla luce di tutto ciò la questura ha deciso di revocargli il permesso di soggiorno, avuto grazie al fatto che il padre vive qui da molti anni. Il prefetto ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione, cui ha fatto seguito l’ordine del questore di accompagnamento alla frontiera. Ordine, appunto, eseguito ieri, quando polizia e carabinieri lo hanno scortato fino in Marocco. Il tutto con il coordinamento della Direzione Centrale dell’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il supporto del Consolato Generale del Regno del Marocco di Bologna.