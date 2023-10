Molazzana, rinasce il campo sportivo. Palestra, bar e tribune: "Intervento di rilievo per tutti"

L’invito alla partecipazione era rivolto dall’amministrazione comunale di Molazzana, ai calciatori, agli allenatori, ai dirigenti e a tutti coloro che a vario titolo si sentissero legati, dagli anni ’80, ai colori amaranto dell’USD Molazzana, squadra che oggi milita in seconda categoria e che ha come motto "Campo piccolo, Cuore grande". Motivo della riunione, a base di ricordi, aperitivi e pranzo con maccheroni e porchetta, non certo la nostalgia per il passato, bensì lo sguardo aperto e ottimistico verso il futuro. Sabato scorso si è infatti festeggiato proprio il Campo Sportivo e i nuovi Impianti del capoluogo, oggetto di una importante riqualificazione che ha portato, tra gli altri interventi effettuarti, una palestra, un bar e le agognate tribune.

"Si tratta di un intervento molto atteso e di grande rilievo per tutta la nostra comunità, non solo per quella appassionata allo sport e alla pratica calcistica - spiega il sindaco di Molazzana Andrea Talani -. Il progetto è stato reso possibile grazie alla partecipazione a un bando ad hoc della Regione Toscana, che ha fornito un contributo di 216mila euro, al quale si sono aggiunti i 50mila euro erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Una riqualificazione a ampio spettro che ha previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche e il risparmio energetico della struttura, tra l’altro. La creazione di una palestra fruibile anche dalle scuole del territorio e tanti altri servizi correlati, hanno trasformato l’area in punto di riferimento territoriale per ritrovi condivisi da tante realtà". Presenti, con Andrea Talani e la popolazione, alla giornata di festeggiamenti anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e, in rappresentanza della Regione Toscana, il consigliere del Pd Mario Puppa.

"É molto gratificante vedere la messa a terra dei fondi destinati dalla Regione Toscana alla riqualificazione di aree sportive attraverso progetti di questa valenza e, soprattutto, viverla direttamente nei nostri piccoli Comuni - ha commentato il consigliere regionale Mario Puppa a margine dell’inaugurazione -. Si tratta di opere destinate a offrire un fondamentale spazio di aggregazione, utile alle attività ricreative che caratterizzano le nuove e le storiche generazioni".

Fiorella Corti