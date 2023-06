Moda “solidale“ Charity Event a Villa Grabau

Grande partecipazione di pubblico per la quarta edizione del Charity Event che si è svolta giovedì

nella spettacolare cornice della Limonaia di Villa Grabau, in una magnifica giornata ormai estiva, in cui la bellezza del parco e di tutti gli ambienti ha creato uno scenario straordinario. L’Associazione Città a Matita e LQV Design ringraziano tutto il pubblico presente e anche chi a distanza ha voluto contribuire alla raccolta fondi destinati a sostenere le attività della Mango Tree Goa in India e del Villaggio del Fanciullo a Lucca.

Con la collaborazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, una parte dei fondi raccolti finanzieranno anche i progetti di solidarietà che l’organizzazione porta avanti in tutto il mondo. Presente anche il Sindaco Mario Pardini, a cui gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento. Ancora una volta la sfilata degli abiti LQV Design ha portato la magia delle atmosfere indiane qui da noi, in una fusione sapiente delle linee e dei tessuti che si integrano perfettamente con lo stile di vita più occidentale. Un momento che va al di là della moda, che serve ad avvicinare le culture e a creare maggiorespirito di condivisione.

“Spirito che anima tutte le persone che hanno attivamente collaborato all’evento - così gli organizzatori del Chiarity Event a Villa Grabau – , e naturalmente anche le aziende che sono intervenute come sponsor e partner tecnici e che vogliamo pertanto ringraziare: Palazzo Froussard, la Tenuta Castel Sonnino, Cantina Venturini, Profumeria Franca, Parrucchiere Go Coppola, e L’Evento per l’organizzazione degli allestimenti e del catering. Naturalmente tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto e la collaborazione dei proprietari della Villa Grabau, quindi si ringraziano anche Francesca Grabau, Renato Amodeo e Federico Grabau“.