Mobilità sostenibile a Fornaci Installate due nuove colonnine

Cresce l’impegno dell’amministrazione comunale di Barga per la mobilità sostenibile e soprattutto per favorire il crescente sviluppo delle auto elettriche. Sono stati infatti realizzati due nuovi punti di ricarica per auto elettriche, questa volta a Fornaci, dopo quelli già presenti nel capoluogo. I punti di ricarica si trovano a Barga, nel piazzale della Fiat, e a Fornaci di Barga, quelli di nuova realizzazione, nel piazzale Don Giovanni Minzoni. Dunque due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche già pienamente attive. Non è finita perché a Barga a breve ne sarà installata un’altra destinata alla ricarica fast. Il progetto, portato avanti dal Comune di Barga insieme all’azienda Be Charge, mira ad attrezzare il territorio anche da questo punto di vista, così da poter accogliere i numerosi turisti e visitatori che si spostano con l’auto elettrica, oltre a stimolare la cittadinanza ad adottare un tipo di mobilità sempre più sostenibile.