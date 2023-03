"Mobilità, l’Europa va avanti Noi rimaniamo fermi al ’900"

Come ci muoveremo nel 2035? É la domanda retorica di Sinistra Italiana: "Secondo i nostri amministratori ci muoveremo come nel ’900. Secondo i calendari dettati dalla Commissione Europea, il 2035 sarà invece la fine della mobilità come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Nuove prospettive e nuove abitudini indicano già oggi un cambio di passo che fa della mobilità intelligente una delle chiavi di volta". Ci si riferisce ai servizi di sharing, veicoli connessi e autonomi con piattaforme di mobilità multimodale, all’implementazione del trasporto pubblico su ferro e su gomma, nonché al trasporto alternativo quale: biciclette, velocipedi elettrici, monopattini, spostamenti a piedi. "Niente sarà come prima, ma vallo a dire ai nostri amministratori prigionieri del modello novecentesco, che avranno la forza e il coraggio di realizzare questa follia (gli Assi Viari). Altri paesi europei procedono veloci come la lepre, i nostri amministratori camminano con la velocità della lumaca, quando non pretendono di fermare il tempo al loro piccolo sogno antico".