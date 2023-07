Misure per le imprese con il Fesr 2021-2027 Marras martedì a Lucca

Ultima tappa del tour di presentazione delle misure destinate alle imprese del nuovo settennato 2021-27 del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale. Martedì prossimo, 11 luglio, a partire dalle ore 15, sarà Lucca ad ospitarla. L’incontro si svolgerà in Provincia, a Palazzo Ducale (Piazza Napoleone). L’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras sarà accompagnato da tecnici regionali per illustrare tutte le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. Ad aprire l’evento il saluto del presidente della Provincia, Luca Menesini. Ricordiamo che a disposizione della Toscana, per il nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per dare sostegno alle imprese toscane, ci sono a disposizione oltre 500 milioni di euro. Informazioni e iscrizioni https:bit.lytoscanaeuropa.