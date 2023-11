Misurare la circolarità. Seminario per aziende

Mercoledì 6 dicembre, a partire dalle ore 9, al Parco Scientifico di Capannori, a Segromigno in Monte, si svolgerà un seminario intitolato ‘Misurare la circolarità e la sostenibilità delle imprese’ rivolto alle imprese e alle organizzazioni di servizi. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Etika Consulting Srl e L.M.P.E. Srl che operano all’interno del Parco e con Bureau Veritas.

Nel corso dell’incontro sarà affrontato il tema della misurazione della sostenibilità di un’organizzazione o di un gruppo tramite LCA (Life Cycle Assessment): uno strumento per la valutazione e quantificazione dei carichi energetici e ambientali associati a un prodottoprocesso, in particolare basato sull’indicatore della Carbon Foot Print e la nuova specifica tecnica che definisce un set di indicatori necessari a misurare il livello di circolarità e la sua traduzione in un rating.

“Quella in programma mercoledì prossimo è una iniziativa di formazione e di aggiornamento di particolare importanza – spiega l’assessore Micheli-, perché offre l’opportunità alle imprese di essere informate in modo approfondito da esperti del settore su un tema di grande rilevanza e attualità come la misurazione della circolarità e della sostenibilità delle imprese. Promuovere l’economia circolare e la sostenibilità aziendale è uno degli obiettivi prioritari del nostro Parco Scientifico e per questo motivo intendiamo sostenere le imprese del territorio nell’acquisire sempre più competenze in questo ambito realizzando iniziative come questa”.

Il seminario è gratuito, per partecipare è richiesta l'iscrizione al seguente link: https:forms.glejpkVcawJi61QrnCH8.