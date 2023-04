Mission di Praesidiomaris insieme ai Lions “Salvaguardare il nostro ambiente marino“

Anche Lions Club Lucca le Mura in prima linea insieme a Praesidiomaris per tutelare il mare, nel convegno che si svolgerà oggi a Marina di Pisa. “Il mare è un universo e un bene comune da salvaguardare, non solo per le sue bellezze incomparabili ma soprattutto – sottolinea il presidente di Praesidiomaris, Antonio Spadoni – perché di importanza fondamentale per gli ecosistemi del pianeta e per la salute dell’intera umanità. Divulgare la conoscenza è un punto nodale per diffondere consapevolezza. C’è molto da fare per il problema degli scarichi in mare delle plastiche“. L’organizzazione del convegno – dalle 10 in Via Barbolani presso l’Etoile al centro del Porto di Pisa – è curata in collaborazione con il Centro Interuniversitario di Biologia Marina (Cibm), i Lions del Mare, i Lions Club Pisa Host, Pisa Certosa, il Club Lions Lucca le Mura. Parteciperanno esperti dell’Università di Pisa, dell’Arpat, del Cibm. Interverranno anche Guglielmo Cicerchia (fotografo subacqueo), Damiano Carmassi (Associazione Sub città di Lucca) oltre a Anna Maria De Biasi e Matteo Oliva (Cibm di Livorno), Valter Castelvetro e Annalaura Carducci (Università di Pisa), Ilaria Rossi e Fabiola Fani (Arpat).