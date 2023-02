Misericordia, un altro anno di grandi impegni

Si avvia a conclusione il quinquennio del Magistrato in carica per l’Arciconfraternita di Misericordia di Barga, iniziato nel 2018 sotto la guida del governatore Enrico Cosimini. Le elezioni verranno organizzate in aprile e Cosimini fa sapere che se tra i Confratelli e le Consorelle ci fosse qualcuno interessato a proporsi può comunicare la propria adesione al numero di telefono 0583.722209. Il Governatore, prima della scadenza del Magistrato, ha voluto fare con una lunga relazione il punto della situazione sia dei cinque anni trascorsi, ma anche delle attività svolte nel 2022.

"Terminata (o quasi) la pandemia causata da covid 19, un altro allarme si è presentato nella comunità mondiale - scrive - lo scoppio della guerra per l’invasione dell’Ucraina. Ci siamo immediatamente attivati per sostenere la pace e nel nostro piccolo in poche ore abbiamo organizzato una fiaccolata a sostegno della pace. I nostri volontari hanno preso parte alla raccolta a favore del popolo Ucraino promossa dal Lions Club Garfagnana con la collaborazione della Caritas parrocchiale, di generi alimentari, indumenti e medicinali da spedire alla Caritas del posto".

Il Governatore sottolinea anche, dopo l’interruzione durante la pandemia, della ripresa del servizio di volontariato, presso l’U.O. di Riabilitazione dell’ospedale e alle case di riposo Belvedere e Pascoli di Barga.

Oltre ai volontari ospedalieri in questi anni è stata formata ed attrezzata una squadra di Protezione civile ed in tal senso nel corso del 2022, su proposta dell’amministrazione comunale, è stata sottoscritta una convenzione con l’Arciconfraternita, per un servizio di volontariato a favore della popolazione.

Tra gli altri impegni, a fine anno, come di solito, è stata organizzata un giornata di formazione con i volontari. Continua poi, nella propria sede l’attività dello sportello "Centro di ascolto per la prevenzione dell’usura". Viene ancora gestita per conto della parrocchia la struttura "Accoglienza San Francesco" all’ospedale di Barga. L’Arciconfraternita inoltre partecipa e collabora attivamente con il progetto "Banco del Non spreco", con il banco alimentare, la Caritas parrocchiale, il G.V.S., ed altre realtà di volontariato sul territorio.

Cosimini chiude la sua lunga relazione ricordando anche gli iscritti all’Arciconfraternita. Il 2022 si è chiuso con 557 iscritti, di cui 24 nuovi. Rimane invariata la quota di iscrizione fissata in 10 euro. Ricorda inoltre che in occasione dell’annuale denuncia dei redditi è possibile devolvere il 5x1000 all’Arciconfraternita (c.f. 81000800466) per sostenere le varie attività svolte. "Si può sempre fare di più e speriamo di non avere sbagliato troppo - conclude Cosimini - . A nome del Magistrato e mio personale porgo l’augurio che si ponga davanti a tutti un futuro migliore e invito a credere, a partecipare e sostenere le nostre iniziative".

