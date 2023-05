Misericordia, nuovo corso per soccorritori

Il Governatore e i formatori della Misericordia Del Barghigiano invitano la popolazione a partecipare al nuovo corso per soccorritori che si terrà presso la sede di Fornaci di Barga al termine del quale i partecipanti otterranno la qualifica di Soccorritore Livello Base, sufficiente per far parte delle squadre dedicate ai servizi ordinari e primo step per accedere ad un successivo corso di Livello Avanzato per le squadre di emergenza (i servizi, per capirsi, del 112; ex 118).

Durante il corso, che è articolato in sei lezioni – che inizieranno a partire da mercoledì 10 maggio – verranno acquisite competenze teoriche ed abilità pratiche su quelle che sono le principali tecniche di soccorso.

Un percorso utile non solo per chi deciderà di essere volontario e salire su un’ambulanza ma anche nella vita di tutti i giorni.

Tra i vari argomenti trattati alcuni la cui conoscenza è di grande importanza per tutti, come il ‘Blsd‘ adulto e pediatrico (rianimazione cardio-polmonare), le tecniche di movimentazione del paziente e alcuni cenni sulle patologie tempo-dipendenti.

Le lezioni saranno tenute presso la sede di Fornaci di Barga a partire dalle ore 20.30 nei seguenti giorni: 10, 14, 18 e 26 maggio, 3 giugno (mattina e pomeriggio) e 15 giugno. Il corso è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione ed il tesseramento alla Confraternita (la quota sociale è di 10 euro).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Misericordia Del Barghigiano al numero 0583.75420 o andare in sede in via della Repubblica 389 a Fornaci Di Barga.

L.G.