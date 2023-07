Misericordia, grande presenza alla cena benefica

Il grande cuore di Altopascio ha risposto all’appello della locale Misericordia e ha dato vita ad un evento tutto da ricordare.

Sono arrivati in oltre 500 per mettersi a tavola e vivere una serata davvero ricca di emozioni per "A cena sulla Francigena", il tradizionale evento organizzato dalla Misericordia di Altopascio insieme al Centro Commerciale Naturale e al Comune, con il supporto di Farmacia comunale, Fratres e Avis Altopascio. Davvero un grande successo che ha bissato la grande risposta dell’anno passato, con centinaia di persone accorse in via Cavour per la serata-evento di solidarietà.

Tutto il ricavato della cena e della lotteria, infatti, verrà devoluto proprio a sostegno dei progetti della sede locale della Misericordia. Gli incassi serviranno per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo da mettere a disposizione dei tanti servizi che l’organizzazione porta avanti per la comunità del Tau.

Il finale della serata è stato affidato al suggestivo spettacolo pirotecnico, curato da "Diego fuochi d’artificio", che ha richiamato centinaia di persone lungo via del Valico tutto a naso all’insù per ammirare i botti e ha ulteriormente arricchito il clima di festa.