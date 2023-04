Misericordia di Coreglia Grande festa a Piano per la nuova ”casa” più grande e funzionale

Un taglio del nastro storico quello che domenica mattina ha aperto il nuovo corso della Misericordia di Piano di Coreglia, decretando ufficialmente l’apertura della nuova sede, con i suoi spazi esterni e i mezzi per i servizi sanitari in continua crescita numerica e di qualità. I cittadini sono stati al centro dei festeggiamenti anche come attori principali della tante donazioni alla base del progetto, sostenuto dai tanti volontari e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il plauso all’opera dei volontari della Misericordia di Piano di Coreglia è stato espresso con entusiasmo anche dal sindaco di Coreglia Marco Remaschi e dal direttore della Federazione delle Misericordie toscane Filippo Pratesi. Con loro presenti anche vertici delle istituzioni militari e civili, tra i tanti molto apprezzata la figura del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelnuovo, Biagio Oddo, come diversi quadri delle Confraternite di Misericordia provinciali e regionali.

"È stata una grande giornata di festa per la Misericordia - interviene il governatore Sergio Tardelli - piena di gioia per la realizzazione di questo progetto iniziato tra il 2017 e il 2018. Con la pressante necessità di mettere al coperto i nostri mezzi, abbiamo iniziato a pensare e a cercare una sede più accogliente. Inizialmente ci occupavamo di trasporto scolastico e trasporto sociale, poi piano piano siamo cresciuti e nel giro di pochi anni siamo passati da una trentina di volontari attivi con quattro mezzi a disposizione a oltre 80 volontari attivi, contati tra coloro che fanno almeno un turno ogni 15 giorni, e 14 mezzi. Oggi riusciamo a raggiungere le frazioni di montagna, come Tereglio e Vitiana, e proprio per questo motivo abbiamo acquistato anche un mezzo di soccorso capace di transitare su quelle viabilità, normalmente ostiche da raggiungere".

Fiorella Corti