Mirea - Donne da Ammirare", Omaggio alla Donna nell'ambito di "Lucca Fashion Week

Si intitola “Mirea - Donne da ammirare - Le sigaraie di Lucca. Un pezzo di Cuore” l’iniziativa aperta al pubblico a ingresso gratuito in programma venerdì alle 19 nel sotterraneo del Baluardo San Martino nell’ambito di “Lucca Fashion Week“. Un format che vuole essere un omaggio alla donna. A moderare l’evento sarà l’avvocata Roberta Caragnano (Università Lumsa - Segretario Generale degli Stati Generali del Patrimonio Italiano); direttrice creativa Daniela Puccetti. Claudia Salas Lazzari presenterà una nuova linea di bijoux artigianali e made in Italy mentre Ilaria Sabbatini (Università di Palermo) parlerà del cuore, simbolo di amore e speranza a cui si affidavano le sigaraie lucchesi. La scrittrice Simonetta Simonetti rappresenterà poi la contemporaneità delle sigaraie e il valore del loro vissuto. Non mancherà una mostra fotografica.