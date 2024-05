Minorenne fermato con un etto di hashish

Gironzolava per via Pacconi, nei pressi del centro di Porcari e una volta sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri, il ragazzo, un diciassettenne di origine marocchina, ha dimostrato molto nervosismo. In particolare ha colpito il fatto che tenesse costantemente la mano all’interno della tasca dei pantaloni, come se volesse occultare e nascondere qualcosa.

I militari della stazione di Capannori si sono insospettiti, sia per i precedenti del giovane (nel 2023 era stato indagato per reati contro il patrimonio) e sia perché quella zona è occasionalmente interessata da attività di spaccio di sostanze stupefacenti, anche nel recente passato. Così l’equipaggio in servizio di perlustrazione per il controllo del territorio, ha proseguito gli accertamenti. Considerato l’atteggiamento del ragazzo, i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione personale, nel corso della quale è spuntato fuori un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 100 grammi, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altri 30 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 11 frammenti confezionati singolarmente. E’ scattato quindi l’arresto. Il giovane è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Firenze, a disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori.

Ma.Ste.