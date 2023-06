Minniti al contrattacco “L’opposizione ci attacca su problemi nascosti ed eredità di Tambellini“

Dopo le polemiche e le accuse, prende la parola il vicesindaco con delega al sociale, Giovanni Minniti, per ribattere punto su punto ai rilievi mossi dall’opposizione.

“Sono stato accusato di assenteismo – attacca Minniti – per quanto riguarda i lavori della Commissione consiliare, con il subdolo intento di estendere questo giudizio infamante a tutto il lavoro che svolgo e per mera strumentalizzazione politica. Basterebbe sfogliare la mia agenda per vedere la quantità di impegni relativi alla mia delega che quotidianamente affronto e il numero di cittadini e rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni che ascolto in un settore delicato e che ha a che fare con la sofferenza delle persone e per questo non dovrebbe essere trascinato in polemiche sterili e lesive della reputazione di chi come me svolge un impegno piuttosto complesso a servizio di tutta la comunità. Attaccarmi per dire che sono assenteista significa avere scarsi argomenti politici e un disprezzo che va al di là di qualsiasi dialettica civile. Mi preme ricordare che l’assessore non fa parte della commissione consiliare, sono informato della convocazione, se invitato esplicitamente partecipo. Oggi sono stato invitato per la prima volta e non ho fatto mancare la mia presenza“.

Fin qui la questione della commissione, poi Minniti parla dei soldi: “E’ vero, nel bilancio di previsione sono state ridotte poste, rispetto al consolidato 2022, per un totale di 500.000 euro: il bilancio di previsione è stato adottato in un momento in cui era miracoloso riuscire a chiudere il cerchio, abbiamo scelto di conservare le prestazioni, i servizi e le attività ordinarie. I contributi in conto affitto che nel 2020 sono stati stanziati nella misura di 680.000 euro dalla giunta Tambellini già nel 2021 sono stati tagliati di ben 250.000 euro e anche nel 2022 si sono attestati nella misura di € 430.000. Nel 2023 sono stati stanziati 283.500 euro ma ho in programma di incrementare lo stanziamento di circa 150.000 euro. Queste minori risorse seguono un generalizzato taglio di risorse da Regione e Stato, come ha già avuto modo di spiegare più volte anche se l’opposizione fa finta di non capire“.

Minniti poi spiega di “aver sbloccato il problema della gigantesca lista di attesa dei non autosufficienti dando una prima risposta efficace ricorrendo al principio della temporaneità, ed usando il fondo per la non autosufficienza.

“Un altro esempio di come l’amministrazione di centrosinistra ha nascosto i problemi sotto il tappeto – chiude il vicesindaco – sono le Rsa di Monte San Quirico e della Pia Casa: le strutture sono affidate in concessione a un gestore, grazie ad una proroga. Ma sarà necessario reperire importanti risorse per affrontare i lavori. Lavori che chiedevano l’inserimento nella programmazione triennale delle opere pubbliche e nei bilanci che necessitavano di tempo per la progettazione. Non abbiamo trovato niente in eredità dalla passata amministrazione e anche su questo fronte stiamo facendo tutto noi. Concludo, ribadendo un concetto: da parte mia rimane sempre aperta la porta per chi intende discutere nel merito, senza attacchi personali ed offese: rimane e rimarrà chiusa per chi, con bugie, insulti e ipocrisia, crede di poter dare lezioni di superiorità morale“.