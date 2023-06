Torna a Barga a luglio una mini rassegna di cinema che si terrà nell’accogliente cornice di piazza Giannetti che per la sua conformazione si presta particolarmente bene ad ospitare un cinema all’aperto. L’evento, in programma dal 6 all’8 luglio, si intitola “Fuori serie“ ed è organizzato dal Comune, con il particolare interessamento di Maresa Andreotti in collaborazione con Marco Poma, Paola Marchi, Sara Moscardini. “Fuori Serie“ è una rassegna video-cinematografica all’aperto alla sua seconda edizione. Un festival che nasce dall’esigenza molto sentita di far conoscere ciò che in genere resta fuori dai circuiti convenzionali e istituzionali da un verso, dall’altro nasce dall’esigenza di riproporre opere che sono state dimenticate pur avendo avuto grande successo.