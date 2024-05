Perseguita e minaccia di morte i vicini di casa: arrestato per stalking

Coreglia Antelminelli (Lucca), 15 maggio 2024 – Aveva reso la vita impossibile ai suoi vicini di casa, arrivando perfino a minacciarli di morte. Per questo un cittadino magrebino di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Coreglia Antelminelli per atti persecutori.

L'uomo, con precedenti penali, ha reiteratamente minacciato con ingiurie e molestie la coppia, che abitava nell'appartamento sopra il suo e che ha denunciato tutta una serie di gravi episodi. Condotte che avrebbero avuto l'effetto, nel tempo, di creare un perdurante e grave stato di ansia nei due, tanto da rendere impossibile la convivenza condominiale e la vita stessa delle vittime, fino ad indurre i due a cambiare le loro abitudini. I carabinieri erano già intervenuti in passato con iniziative che non avevano, però, dato esito.

Tutto ciò fino ad un ultimo episodio due settimane fa quando i militari sono intervenuti dopo gravi minacce anche di morte rivolte a loro, brandendo una catena. Una delle vittime, nell'occasione, è stata colta da malore per un attacco di panico ed è anche stata trasportata in ospedale. L'uomo, che per tali fatti in passato era stato anche sottoposto a misure cautelari non detentive, è stato adesso arrestato e si trova in carcere a Lucca.