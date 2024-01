Minaccia di morte la fidanzata “Se ti prendo scopri chi sono“. Arrestato dopo un blitz nella notte

Ancora una volta una follia domestica, un uomo che commette violenze e soprusi nei confronti della propria compagna. Ma non si tratta solo di intimidazioni, ma di una vera e propria persecuzione, con tanto di danni fisici e morali, di minacce di morte e di coltelli sguainati. E’ stato arrestato martedì notte Mohammed Jarmouni, marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, dopo una serie di violenze nei confronti della compagna. I due si erano conosciuti online quando lei viveva ancora in Spagna, e all’inizio le cose sembravano andare bene.

La ragazza, infatti, aveva deciso di trasferirsi in Garfagnana per stare insieme al ragazzo e iniziare una convivenza con lui. Sono bastate poche settimane, però, per trasformare quello che sembrava un idillio d’amore in un incubo di terrore. Dopo circa due mesi, infatti, sono iniziate le privazioni e le vessazioni nei confronti della ragazza, alla quale progressivamente era stato vietato di uscire di casa o di cercarsi un lavoro, dovendo rimanere sempre sotto il controllo del 26enne. L’escalation di violenza, però, non era certo destinata a fermarsi, anzi con il passare del tempo è continuata ad aumentare, facendo temere alla giovane per la sua incolumità e creandole un perenne stato di paura e ansia. Quando lei manifestava la volontà di interrompere la convivenza lui dava di matto, la chiudeva in casa, la minacciava di morte, prendeva a calci e pugni gli arredi dell’abitazione. E poi il fatto più grave di tutti. Il ragazzo ha tagliato un tubo del gas della cucina, provocando un incendio dentro l’abitazione.

A quel punto la ragazza ha deciso di scappare e cambiare vita, facendosi aiutare da un percorso di protezione, che l’aveva aiutata a ricominciare. L’ex compagno, però, non ha mai smesso di tormentarla, anzi le ha sottratto il passaporto e rubato la bigiotteria. A quel punto la giovane è stata costretta a riallacciare i rapporti e tornare a Castelnuovo per sistemare la situazione, prima di fare definitivamente ritorno in Spagna.

"Ti insegnerò il rispetto", "Quando ti prendo lo saprai chi sono io", questi solo alcuni dei messaggi ricevuti dalla ragazza nelle ultime settimane.

E poi, la notte di martedì, quando l’uomo, avendo saputo della presenza in paese della ragazza, si è presentato alla porta della casa di lei incappucciato e iniziando ad urlare e spaccare tutto quello che trovava sotto mano. Il suo intento era di abbattere la porta dell’abitazione, potendo finalmente arrivare alla ex. E chissà cosa sarebbe successo se non fossero arrivati i Carabinieri a fermarlo, non senza difficoltà, e arrestarlo.

Iacopo Nathan