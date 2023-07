Minacce con il bastone e sputi ai passanti La polizia arresta uno straniero di 25 anni

Era solito importunare passanti fuori dalle attività del centro. Li “accoglieva“ con sputi e brandendo bastoni. Un liberiano più volte denunciato è stato trasferito in carcere. Ciò è avvenuto nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia lucchese, lunedì sera la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario disposto dal Questore cui hanno partecipato gli equipaggi della Squadra Volante con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata posta ai quartieri di San Marco, San Donato, Sant’Anna e San Concordio. Su cinquanta persone circa una ventina sono risultate con precedenti penali. Le Volanti hanno eseguito un ordine di carcerazione nei riguardi di un liberiano di 25 anni, noto alle forze dell’ordine. Il giovane spesso bivaccava dinanzi alle attività del centro, chiedendo l’elemosina e, in alcuni casi, importunando passanti e avventori con sputi e minacciando anche con oggetti raccolti per strada come un bastone. Più volte denunciato a Pisa, Lucca, Pistoia e Firenze anche per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era stato condannato a 8 mesi di carcere, dove è stato accompagnato.