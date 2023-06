Minacce al padre malato per l’eredità Condannato insieme alla moglie

Aveva spinto, a suon di minacce e urla e con l’aiuto di sua moglie, il padre anziano e malato di tumore a togliere l’altra figlia, quindi la sorella dell’imputato, dal testamento. La coppia è stata condannata a un anno e mezzo, con la condizionale, per l’accusa di circonvenzione di incapace. A raccontare il trattamento subito è stata la stessa vittima, poi deceduta nel 2015. L’anziano padre, malato appunto di tumore, viveva a Montecarlo in casa con il figlio e la nuora, avendo necessità di ricevere assistenza costante date le sue gravi condizioni di salute. Il fatto che fossero loro a prendersi cura di lui, però, li aveva evidentemente spinti a credere fortemente di poter avanzare maggior diritti sull’eredità, rispetto ad altri membri della famiglia.

Secondo la difesa, infatti, l’altra figlia dell’uomo avrebbe lasciato il padre alle cure del fratello e della moglie, sulle cui spalle pesava l’intera situazione, lavandosene le mani. E questo li avrebbe spinti a chiederne l’esclusione dal testamento. L’anziano, però, privma di morire avrebbe raccontato alla figlia diseredata, dal letto di ospedale dove era stato ricoverato, di aver subito opere di convincimento a suon di urla e minacce, addirittura con un fucile puntato addosso. In un’occasione la coppia, sempre secondo i racconti della vittima, lo avrebbero pulito lasciandolo sotto la pioggia, in carrozzina. Maltrattamenti che hanno spinto il giudice a condannare entrambi per circonvenzione di incapace.

Tere.Sca.