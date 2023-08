Minacce a Lucca: due tornano liberi dopo aver cercato di mangiare e bere gratis

Rimessi in libertà i due giovani di origini marocchine, di 20 e 24 anni, che nella notte tra lunedì e martedì sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti i responsabili di due rapine ai danni di due esercizi commerciali. Ieri, in vista dell’udienza di convalida dell’arresto, il pubblico ministero non ha ritenuto che ci fosse la flagranza di reato, considerate le ore trascorse, per quanto riguarda il primo episodio. Mentre per il secondo, avvenuto in piazza San Michele, non l’ha considerata una rapina. Rimane in piedi, quindi, solo la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di uno dei due ragazzi, che lunedì sera hanno seminato il caos prima al Kebab di via San Paolino e poi al bar Screwdryver.

In entrambe le circostanze avrebbero preteso di mangiare e bere senza pagare, convincendo i titolari delle due attività a suon di minacce e atteggiamento aggressivo. Uno dei due era stato poi intercettato subito dopo il secondo episodio, in piazza San Michele, intorno all’una di notte. In quel momento ha opposto resistenza agli agenti, rivolgendo intimidazioni anche verso di loro. L’amico, riuscito in un primo momento a fuggire, era stato trovato all’alba in stazione. Entrambi hanno alle spalle vari precedenti di polizia.