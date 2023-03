Millimetrica e Aml precisano E Pardini va alla presentazione

Sul diniego alla presentazione del libro di Luciano Luciani, intervienel’associazione Millimètrica: "Abbiamo seguito, per chiedere e ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dell’Agorà, la stessa procedura – andata regolarmente a buon fine – di cinque mesi prima, quando l’associazione ha presentato in quello stesso spazio il libro di poesie Canzone nera di Wisława Szymborska, tradotto dalla lucchese Linda Del Sarto. Nessuno ha preso lucciole per lanterne e non c’è stato alcun malinteso. Sappiamo come funzionano le richieste di spazi pubblici". Prosegue la nota: "Vogliamo evidenziare che lo statuto di Millimètrica è coerente sia con gli obiettivi dell’associazione, sia con il Patto locale alla lettura della Città di Lucca sottoscritto, e che in futuro, speriamo, continueremo a onorare collaborando con la biblioteca Agorà". E ancora: "L’annullamento della presentazione è arrivato l’8 marzo, 23 giorni dopo l’iniziale via libera; pacifico ritenere lo spazio pubblico disponibile per quella data e dunque concesso. Apprendiamo che l’utilizzo dell’auditorium sarebbe stato richiesto anche da un’altra associazione culturale: rileviamo dal programma pubblicato sul sito dell’Aml, che La favola di Anna e Roberto sia prevista per le mattine del 21, 22 e 23 marzo".

E proprio l’Associazione musicale lucchese interviene con una precisazione: "In merito alla polemica nata attorno agli spazi de L’Agorà, riteniamo opportuno chiarire che l’associazione ha in programma uno spettacolo a L’Agorà nei giorni 21, 22, 23 marzo, come riportato sul proprio sito. Sito che non riporta niente di previsto all’Agorà al giorno 16 marzo, perché per quella data lo spazio verrà utilizzato per una sessione di prova dello spettacolo “Anna e Roberto”, che andrà in scena nei giorni successivi". Con una nota, interviene anche Elisa Montemagni, deputata della Lega, "Sono pretestuose le polemiche della sinistra sullo spostamento della presentazione del libro di Luciano Luciani paventando chissà quale forma di censura; conosco bene Mario Pardini, competente amministratore e sindaco di tutti i lucchesi; evidentemente – conclude – deve essere più facile fare polemica sul nulla che confrontarsi su temi concreti di Lucca". Infine, per la lista Lucca 2032, "si è trattato di una normale sovrapposizione di eventi di cui nessuna colpa può essere data all’assessore Pisano, secondo quanto risulta dagli atti dell’ufficio cultura, al cui dirigente compete la gestione degli spazi dell’ Agorà, secondo il regolamento approvato dall’amministrazione Tambellini".

Intanto, il sindaco Mario Pardini fa sapere che il giorno della presentazione del libro di Luciani in Provincia, fissatoper giovedì 16, sarà presente all’evento.

Maurizio Guccione