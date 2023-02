"Militanti parassiti dell’Anpi", Barsanti fa discutere

Ci risiamo. Nuovo post, nuova bufera. La polemica su Gobetti non vede fine. Ad alimentarla ci pensa l’infinito botta e risposta che vede tra i protagonisti ancora una volta l’assessore Fabio Barsanti (in foto), tra i più attivi sui social. Ne ha una per tutti. "Ogni giorno fanno la morale all’attuale giunta - scrive sul centrosinistra - dall’alto di un piedistallo di cartapesta ammuffita, poi non dicono niente su un’iniziativa promossa dai loro amici parassiti-militanti dell’Anpi". Poi ne boccia anche i contenuti. "Un livello culturale e storico talmente basso da far diventare rossi della vergogna anche gli studenti". Infine (forse) non ci va leggero nemmeno con Ilaria Vietina che ha detto di aver apprezzato la lezione di Gobetti. Su di lei scrive: "Pensate a che servizio abbiamo fatto, tutti insieme, alla città e alla Nazione nel far sì che Lucca non avesse più un assessore all’istruzione come questo".

Parole e toni “da bullo“ secondo Massimiliano Piagentini, attivista LGBTQ+: "È preoccupante che i ragazzi e le ragazze che praticano sport, educati al rispetto dell’avversario, abbiano come riferimento istituzionale chi è abituato a insultare e disumanizzare coloro che non la pensano come lui, utilizzando termini che rimandano al lessico nazista - commenta Piagenini - È oltremodo grave che il sindaco Pardini abbia ripreso e rilanciato la propaganda dei “fascisti del terzo millennio” contro lo storico, arrivando in sostanza ad affermare che decide lui chi può parlare".

Per il Pci, l’atteggiamento di Barsanti rivelerebbe una febbre di potere. "Difficile sperare che qualcuno della sua parte gli faccia notare che si è spinto un po’ troppo avanti - dichiara il Pci - Difficile che lo faccia il sindaco, che oggi tuona contro un’informazione laica".