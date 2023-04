Migranti, vince l’accoglienza Lucchesia: modello d’integrazione

di Maurizio Guccione

Il dibattito sulla questione migranti, come sappiamo, è all’ordine del giorno. A seguito di quanto accaduto in Calabria, a Cutro, il governo ha approvato un decreto legge sull’immigrazione, anche su base emergenziale, foriero di polemiche da parte dell’opposizione di centrosinistra. Il patto tra regioni e governo ha visto la firma delle regioni a guida centrodestra, eccetto quattro di esse in controtendenza perché di diverso orientamento politico: si tratta di Puglia, Campania, Emilia Romagna e Toscana.

La gestione dei migranti, ovverosia la loro collocazione anche attraverso lo strumento attuale denominato ’Sai‘ (Servizio accoglienza e integrazione), è costituito da una rete capillare di enti locali (in primis Comuni, Province e in certi casi consorzi tra comuni e aziende sanitarie) per la realizzazione dei progetti mirati all’accoglienza integrata. Tutta la gestione avviene a livello locale, esattamente come accade nel territorio della Lucchesia, con il contributo fondamentale dei soggetti del “terzo settore” (enti gestori senza scopo di lucro) che, insieme, garantiscono gli interventi di accoglienza integrata.

Vediamo nella nostra provincia, che fa registrare un discreto numero di posti a disposizione, quali sono gli enti locali che hanno presentato e gestiscono i progetti, e in che numero supportano l’accoglienza attraverso i posti messi a disposizione. Diciamo che si tratta di alcuni comuni della Piana di Lucca, della Media Valle e Garfagnana e della Versilia, oltre al progetto della Provincia di Lucca.

I posti, come vedremo nella rappresentazione numerica, sono suddivisi in progetti "ordinari" (ad esempio, adulti soli, famiglie, e altri) e "minori non accompagnati". Premettiamo che nel novero dei Comuni che hanno messo a disposizione i posti attraverso il “Sai”, spicca il Comune di Capannori con il numero più alto.

Il quadro. Comune di Bagni di Lucca, 15 posti ordinari; Comune di Barga, 15 posti ordinari; Comune di Borgo a Mozzano, 35 posti ordinari; Comune di Camaiore, 20 posti ordinari; Comune di Capannori, 111 posti ordinari e 12 non accompagnati;; Comune di Fabbriche di Vergemoli, 40 posti ordinari; Comune di Gallicano, 14 posti ordinari; Comune di Lucca, 21 posti per minori non accompagnati; Comune di Massarosa, 12 posti ordinari; Comune di Vagli Sotto, 15 posti ordinari e Comune di Viareggio con 36 posti ordinari.

La Provincia di Lucca gestisce un progetto che prevede l’accoglienza per 50 posti ordinari. Nella Regione Toscana il totale dei progetti territoriali é di 2094. Quelli a disposizione del disagio mentale o disabilità fisica sono 43, per minori non accompagnati 325, mentre il numero degli enti locali titolari dei progetti è di 39, constatando il computo definitivo dei progetti che si assesta a 47. La Lucchesia, in proporzione alla popolazione, è fra i territori maggiormente “accoglienti”, ispirandosi al modello dell’accoglienza integrata.