Migranti, le motivazioni di quel “no“. Il sindaco spiega il voto in Consiglio

Niente preclusioni di fondo, né tantomeno chiusure definitive su progetti d’accoglienza nel territorio del comune di Vagli Sotto, semplicemente una decisione della maggioranza consiliare a seguito di una votazione dell’ordine del giorno presentato dal sindaco Giovanni Lodovici che aveva come oggetto: "Accoglienza Migranti, eventuale utilizzo dell’ex Convento di Sant’Agostino".

Oggi sono le stesse parole del sindaco Giovanni Lodovici a chiarire la questione dopo la notizia (pubblicata ieri) relativa alla bocciatura dell’ordine del giorno relativo all’accoglienza di nuovi migranti sul territorio comunale. Un no arrivato dalla maggioranza consiliare guidata dal sindaco Lodovici anche per l’eventualità dell’utilizzo della struttura dell’ex antico convento di Sant’Agostino. In Consiglio l’ordine del giorno relativo era stato respinto con 6 voti contrari, 4 astenuti e 1 favorevole. La disamina del primo cittadino di Vagli Sotto ha affrontato pubblicamente, in un consiglio comunale con zero assenti, i punti salienti della richiesta, avvenuta dopo diverse comunicazioni telefoniche intercorse con gli uffici della Prefettura, con il viceprefetto dottoressa Cassone e la dottoressa Fedi, in tema di reperimento di edifici liberi pubblici o privati per le necessità descritte. Le varie analisi si sono concentrate sia sui punti a favore della proposta, dalle notevoli difficoltà delle Prefetture di reperire alloggi per migranti richiedenti asilo o permessi di soggiorno, alla rassicurazione che la maggior parte delle spese per rendere efficiente all’uso l’edificio sarebbe stata a carico della Cooperativa di gestione, come pure tutti i costi per il mantenimento degli ospiti, sia su quelli maggiormente critici.

Come, per esempio, le considerazioni sulla struttura dell’ex Convento di Sant’Agostino, ristrutturato da anni e tuttora in buone condizioni di tenuta, ma da completare di mobilio e con necessità della risistemazione di infissi e di allaccio dei servizi basici, oltre alla mancanza di completamento di tutte le pratiche burocratiche per utilizzarlo temporaneamente come Centro del Sistema di Accoglienza e Integrazione. "Diverse sono state le richieste di chiarimenti in merito all’eventualità dell’accoglienza da parte dei consiglieri - specifica Lodovici - . Anche chi si è dimostrato favorevole alla proposta ha, però, manifestato la propria contrarietà all’onere di ulteriori spese per adeguare l’ex Convento all’ospitalità di migranti. Opere peraltro doverose per garantire la messa in sicurezza e la fruibilità della struttura. E’ emersa anche la richiesta di un possibile utilizzo delle Case Popolari per lo scopo, ma proprio dalla stessa Prefettura arriva il diniego su tale soluzione, perché prevista soltanto per le famiglie che possiedono un permesso di soggiorno di cinque anni e un lavoro all’attivo. Ultimo appunto, ma non secondario rispetto alla posizione finale espressa dal consiglio comunale che ha bocciato la richiesta, la contrarietà a utilizzare il Convento per i migranti, anche alla luce dei 24 già ospitati sul territorio".

