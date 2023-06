Migranti al freddo e tra la sporcizia A processo i gestori del centro

Altro che accoglienza. Senza acqua calda di inverno, in mezzo alla sporcizia e all’umidità. Abbandonati a loro stessi, senza un’adeguata assistenza e servizi di mediazione. Erano le condizioni di disagio nelle quali avrebbero vissuto i migranti, richiedenti di protezione internazionale, all’interno di un’azienda agricola del territorio, dove il servizio di accoglienza era in mano ad una cooperativa. Queste sono le accuse mosse dalla Procura nei confronti dei rappresentanti legali della struttura e della cooperativa, ora entrambi a processo per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. I responsabili dell’accoglienza migranti sarebbero stati manchevoli del loro impegno, appunto il prendersi cura degli ospiti della struttura, non rispettando gli obblighi previsti dall’appalto.

I fatti oggetto di indagine hanno inizio nel 2018. La cooperativa e l’azienda agricola in questione, avevano stipulato una convenzione con la Prefettura di Lucca, per alcuni posti straordinari destinati all’accoglienza temporanea di cittadini stranieri. L’azienda agricola metteva a disposizione i locali di due immobili, mentre la cooperativa ci metteva il personale. L’appalto, ovviamente, prevedeva tutta una serie di richieste, obblighi e criteri, senza i quali la convenzione non sarebbe partita, che entrambi i soggetti appaltanti avevano garantino di poter assicurare. È proprio qui il problema. Da alcuni controlli di routine effettuati da carabinieri, vigili del fuoco e Asl, è emerso il contrario. A mancare sarebbero state tante cose, anche quelle più basilari. Gli impianti (elettrico, termico, idrico) dichiarati a norma al momento, in realtà non lo erano.

Al contrario, avevano trascurato le condizioni di agibilità e abitabilità, nonché quelle igienico sanitarie e di sicurezza. Nei mesi invernali gli ospiti erano costretti a lavarsi con l’acqua gelida e a dormire al freddo. Vivevano tra la sporcizia e l’umidità, con tutti i rischi di salute che ne potevano derivare. In più il personale dedicava anche meno ore di quelle previste dall’appalto, ai servizi di assistenza e mediazione. In pratica per la maggior parte del tempo - secondo l’accusa - erano abbandonati a loro stessi, in ambienti che di accogliente avevano ben poco. Mancanze delle quali i due responsabili dovranno ora rispondere di fronte al giudice.

Teresa Scarcella