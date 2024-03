Mi.Gra. diventa una società benefit

Mi.Gra. srl, azienda del Gruppo Kerakoll, attiva nella valorizzazione a fini industriali degli scarti minerali derivanti dalle lavorazioni delle cave di marmo nelle Alpi Apuane, si è trasformata in Società Benefit. Con l’adozione dello status di Società Benefit, Mi.Gra. srl ha integrato nel suo oggetto sociale l’impegno a coniugare il business con i principi di sostenibilità sociale e ambientale in ogni aspetto della vita aziendale. Questo rafforza la finalità di Mi.Gra. nata con l’obiettivo della riqualificazione e ripristino ambientale del territorio in cui opera e nel quale gestisce l’intero processo di recupero e trasformazione degli scarti minerali in carbonato di calcio, sulla base di un preciso piano elaborato in collaborazione con il Parco regionale delle Alpi Apuane. Mi.Gra. srl è controllata con una quota azionaria del 74% da Kerakoll Spa, a sua volta Società Benefit certificata B Corp, realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, mentre la restante quota del 26% è di proprietà del Comune di Minucciano. "L’introduzione nello statuto societario di precisi impegni in materia di sostenibilità ambientale e sociale- commenta il sindaco Nicola Poli- non fa altro che rafforzare la vocazione che il Comune, in accordo con il socio privato, da anni cerca di imprimere alla sua partecipata più importante. I risultati di questo impegno sono già evidenti nell’impatto positivo sul nostro territorio".