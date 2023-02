Miglio veloce, l’atleta paralimpico Andrea Lanfri entra nel Guinness World Record

Andrea Lanfri

Lucca, 17 febbraio 2023 – L'atleta paralimpico Andrea Lanfri entra nel Guinness World Record per aver corso in 9 minuti e 48 secondi il miglio più veloce in alta quota, sulle lame. Oggi, spiega una nota, quel tempo è stato finalmente ufficializzato come Guinness World Record il gesto che risale all'1 aprile 2022.

Durante il trekking di avvicinamento al campo base dell'Everest, di cui avrebbe raggiunto la vetta il 13 maggio divenendo il primo atleta con più amputazioni a scalare il tetto del mondo, Lanfri decise di fermarsi al villaggio di Gorakshep (5.160 metri sul livello del mare) per cimentarsi in un test, cioé correre il miglio più veloce in alta quota, sulle lame. «Nessun pluri-amputato aveva mai provato una sfida di questo tipo - ha spiegato lui stesso - Non è stato per nulla facile. Il terreno su cui ho corso non è ovviamente quello di una pista di atletica. Al contrario era irregolare e spesso disomogeneo. I primi giri sono stati più che altro un rodaggio per abituarmi alla superficie e alla gestione delle lame, che non sempre garantivano la stessa spinta proprio a causa delle caratteristiche del terreno».

ùUna volta presa la misura con lo sterrato e con l'altezza Andrea Lanfri ha raggiunto l'obiettivo in meno di dieci minuti finalmente omologato e ufficializzato dai tecnici del Guinness World Records. «Per soddisfare i criteri necessari all'omologazione - ha aggiunto - abbiamo dovuto segnare un percorso di 100 metri, utilizzando un metro e filmando l'intera operazione. Questo è stato poi il tracciato lungo cui ho corso il mio miglio»