Microtest si espande all’estero Acquisita un’azienda olandese "Così ci proiettiamo in Europa"

Il gruppo Microtest di Altopascio si espande in Europa acquisendo un’azienda Olandese. Nata nel 1999, l’azienda oggi leader italiano nella realizzazione di sistemi di test e nel testing di microchip e wafer di silicio, ha concluso l’operazione di acquisizione di Test Inspire, azienda olandese innovativa nel medesimo settore e riconosciuta come altamente specializzata nella realizzazione di strumentazione di misura elettronica. "L’operazione appena conclusa ci proietta in Europa e ci consente di aumentare le performance, grazie alle soluzioni sviluppate da Test Inspire, una società molto innovativa sul fronte del testing nel mercato olandese – commenta Giuseppe Amelio, CEO di Microtest – Sono certo che le nostre realtà si integreranno al meglio e daranno un contributo significativo allo sviluppo di un know-how europeo nel settore dei sistemi di test per semiconduttori, nel solco di quanto previsto dalla strategia della Commissione Europea. Grazie al supporto di Xenon, nei prossimi anni contiamo di proseguire con questo percorso e di aggregare altre realtà strategiche nel mercato del testing dei componenti microelettronici per ampliare ulteriormente il nostro Gruppo".

Si tratta infatti del prima passo di una strategia di sviluppo internazionale avviata dal gruppo del Gruppo, uno dei driver di crescita ulteriore individuati da Xenon Private Equity, che nel 2022 ha affiancato due dei fondatori e amministratori delegati, Giuseppe Amelio e Moreno Lupi, con l’obiettivo di far diventare Microtest la piattaforma di riferimento in Europa per la realizzazione di sistemi di test e servizio di testing di microchip e wafer di silicio. Grazie a importanti investimenti in ricerca e sviluppo, Microtest ha sviluppato una tecnologia in grado di gestire tutte le fasi (design, progettazione, test, affidabilità e qualifica) di wafer di silicio e di microchip, sempre più indispensabili nella vita delle persone, date le innumerevoli applicazioni pratiche che li caratterizzano.

In questo modo, l’azienda altopascese è diventata negli anni il principale operatore del settore in Italia e il partner privilegiato dei leader mondiali nella produzione di microchip e semiconduttori. Il percorso di internazionalizzazione era iniziato nel 2018, con l’apertura della controllata Microtest Pacific in Malesia e ora prosegue con l’acquisizione di Test Inspire, in Olanda.