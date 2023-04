Lucca: morì in ospedale. Verso nuovi indagati per il caso di Michele Fanini

Lucca, 9 aprile 2023 – Colpo di scena all’udienza preliminare per la vicenda della morte, a 74 anni, di Michele Fanini, conosciutissimo nel mondo del ciclismo.

Il decesso, per cui sono finiti nei guai quattro medici, risale al 4 novembre 2019 all’ospedale di Lucca a seguito di una devastante emorragia, come stabilito dall’autopsia, causata dal deflagrare di due aneurismi alle arterie iliache, rispettivamente di 9 e 6 centimetri, triplicati come dimensioni nel corso degli ultimi mesi. Era stato ricoverato il 31 ottobre poiché lamentava forti dolori addominali, in attesa di accertamenti.

"Come emerso in udienza preliminare con l’ascolto di due medici, uno in servizio al pronto soccorso di Lucca e l’altro al dipartimento di chirurgia vascolare di Pisa che si sentirono per telefono – spiega l’avvocato Fiorenzo Alessi, che assiste la famiglia Fanini e autore dell’esposto in procura per conto del figlio di Michele, Lorenzo, e dei fratelli Pietro, Brunello e Ivano – sembra che sia stato ignorato un protocollo sanitario che dalla chirurgia vascolare di Pisa, capofila per la Toscana, sarebbe stato diffuso addirittura sin dal 2011 in tutte le realtà ospedaliere e che prevede che già con aneurisma di 4 centimetri si debba intervenire. Fanini – prosegue il legale – non venne trasferito a Pisa, ma nel reparto di urologia al San Luca. Queste disposizioni avrebbero imposto una angiotac con mezzo di contrasto a prescindere dai valori della creatinina. Probabilmente, ci saranno altre persone da indagare. Tra l’altro – dichiara l’avvocato Alessi - il medico della chirurgia vascolare non ricorda quella telefonata, definiamola di consulto e di confronto ma senza l’invio di alcuna documentazione. In ogni caso, il protocollo non fu applicato".

Una nuova udienza è stata fissata al 10 maggio per la scelta del rito da parte degli indagati. E pensare che dopo l’esposto della famiglia, la Procura aveva chiesto l’archiviazione, alla quale si oppose la famiglia. Il gip Alessandro Trinci ha accolto l’istanza all’opposizione disponendo l’imputazione coatta.

Fanini arrivò in Pronto Soccorso per un blocco urinario e secondo la famiglia il paziente venne trattato a livello urologico senza considerare gli aspetti vascolari e gli aneurismi già evidenziati. Secondo la difesa, al contrario, non sarebbe stato possibile evitare e prevedere ciò che accadde.

In carriera Michele Fanini scoprì numerosi talenti diventati poi campioni di ciclismo. Tra i tanti vanno ricordati Michele Bartoli e Mario Cipollini.