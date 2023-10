Michela Lombardi e Andrea Garibaldi al Caffè “La Palma“

Domani alle 21 torna il buon jazz al Caffè La Palma in viale Versilia 92 a Marina di Pietrasanta. Michela Lombardi alla voce e Andrea Garibaldi al pianoforte tornano per una serata che oltre alla musica offrirà ai clienti del noto caffè di Tonfano la possibilità di un’ottima cena a prezzi contenuti, ora che La Palma è anche un "lounge bistrò". Lo storico locale versiliese, a conclusione di un’estate che ha visto passare da La Palma molte formazioni musicali del territorio, ecco la decisione di continuare anche nella stagione invernale con gli appuntamenti musicali, ma offrendo al pubblico una cena di qualità. Per la cena è necessario prenotare al 339 4712793.

"Dopo un settembre di concerti nei luoghi più disparati – sottolinea la cantante lucchese Michela Lombardi – è bello poter tornare a suonare “a casa”e rivedere i tanti amici che già quest’estate sono passati numerosi, ogni mese, a salutarci a La Palma".