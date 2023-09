"Mi sento pronto per nuove sfide". Elezioni, Puglia accarezza l’idea

Arriva dal comune di Vagli Sotto l’annuncio di una nuova statua di marmo, estratto dalle cave locali, questa volta dedicata alla figura di Domenico Vandelli, lo storico progettista della famosa via omonima.

A dare la notizia è l’ormai inossidabile consigliere comunale Mario Puglia che per l’occasione e anche osservando una rinnovata energia progettuale, sondiamo circa le sue intenzioni per una possibile ricandidatura a sindaco, visto che in molti comuni della Valle stanno iniziando le prime manovre per le varie campagne elettorali che porteranno al rinnovo delle amministrazioni tra pochi mesi. Da non ignorare le voci di paese, inoltre, che lo danno in alta percentuale come papabile candidato a sindaco nel 2024, sempre naturalmente per il Comune di Vagli Sotto. Primo cittadino di Vagli Sotto per tre mandati, dal 2004 al 2019, poi vicesindaco, assessore e consigliere nell’ultima giunta guidata dal sindaco Giovanni Lodovici, Mario Puglia, classe 1949, continua a essere un personaggio che incuriosisce, fa discutere, capace – qualsiasi ruolo sia chiamato a ricoprire – di accendere animi e riflettori, tra elogi sfegatati e critiche feroci.

Alla domanda diretta sulla possibile esistenza di solide basi che possano indicare una sua nuova discesa in campo come candidato sindaco, alla luce anche delle inchieste ancora in corso di definizione che lo hanno coinvolto e del polverone mediatico e non solo che ne è conseguito, la sua risposta, improntata alla massima fiducia nei magistrati, come spesso ribadito negli anni, è tuttavia priva di esitazioni di fondo, anche se contiene alcune riserve che pare di intuire possano però essere sciolte con relativa facilità.

"Partiamo dal presupposto che per prima cosa la mia missione è sempre stata e sempre sarà quella di dare tutte le possibilità che merita e ancora di più al mio paese e al suo sviluppo, sotto tanti fronti. La sua crescita è il pilastro di tutte le mie azioni - spiega Mario Puglia - . Non è necessario tornare ad elencare le importanti e molto spesso determinanti trasformazioni che sono avvenute negli ultimi anni, perché sono sotto gli occhi di tutti".

"Chi non vuol vedere o finge di essere cieco, secondo me, non ha a cuore le sorti della nostra comunità, come chi ha cercato in tutti i modi di far calare improvvise e fitte ombre su questo bellissimo territorio - aggiunge Puglia - . Detto questo, da parte mia niente escludo e mi sento pronto per affrontare nuove sfide. Non intendo nascondere le difficoltà che dovrei affrontare, anche familiari, visto che purtroppo i momenti bui hanno coinvolto anche il mio nucleo familiare, come è ovvio, ma io non sono un uomo che si tira indietro".

"Anzi - conclude - . Se proprio vogliamo dirla tutta, dai molti percorsi affrontati ho tratto sempre più forza e i passaggi più complicati e le salite maggiormente faticose, da me vissuti come ingiuste e frutto di invidie e ritorsioni, hanno consolidato le mie idee".

"Al momento posso solo affermare questo - conclude Mario Puglia - : a mandarmi a casa dovrebbero e dovranno essere i miei concittadini, non inchieste né atti giudiziari".

Fiorella Corti